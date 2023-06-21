بوتين يعلن دخول “سارمات” الخدمة في القوات المسلحة الروسية

موسكو- سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم دخول صواريخ سارمات الثقيلة الخدمة في القوات المسلحة الروسية.

وأشار بوتين خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من خريجي الكليات العسكرية وفق ما نقلت وكالة نوفوستي، إلى أن “التحديات الراهنة والخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستدفع إلى مزيد من تطوير القوات المسلحة الروسية، حيث يعدّ الجانب الأساسي من تلك العملية هو تطوير الثالوث النووي الذي يعدّ مفتاحاً لضمان الأمن القومي الروسي والاستقرار العالمي”.

وأوضح أن “نصف الوحدات العاملة تمتلك منظومات (يارس) الحديثة، كذلك تدخل إلى الخدمة الصواريخ الفرط صوتية (أفونغارد)، كما ستدخل إلى الخدمة القريبة منظومات صواريخ (سارمات) الثقيلة”.

وأضاف: إن “فرقاطة (أميرال أسطول الاتحاد السوفييتي غورشكوف) دخلت إلى الخدمة في كانون الثاني الماضي، وتحمل على متنها أحدث الأسلحة الصاروخية الموجّهة من منطقة البحر والمحيطات البعيدة التابعة للبحرية الروسية وعلى رأسها صاروخ تسيركون الفرط صوتي الحديث”.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات المسلحة الروسية ستفعل كل ما بوسعها من أجل سيادة وأمن البلاد.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها قضت على أكثر من 800 جندي أوكراني، وأسقطت 12 مسيّرة أوكرانية.

وقد بلغت خسائر العدو 200 جندي أوكراني، و8 دبابات و6 عربات مشاة قتالية و13 مركبة قتالية مدرعة و3 مركبات، إضافة إلى عدد من المدافع وراجمة صواريخ “غراد”، على محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه.

وعلى محور دونيتسك، صدّت القوات الروسية 10 هجمات للعدو، وبلغت خسائره نحو 400 جندي ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و8 مركبات.

وعلى محور كوبيانسك، قضت القوات الروسية على أكثر من 40 جندياً أوكرانياً.

وقضى الجيش الروسي على 100 جندي، كما استسلم ثمانية جنود أوكرانيين على محور كراسني ليمان، بينما تمّت تصفية 35 جندياً آخرين على محور خيرسون.

وجاء في بيان الوزارة، إصابة 117 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 129 منطقة، ودمّر الجيش الروسي مستودعات الذخيرة في دونيتسك وزابوروجيه وخاركوف، وضرب مركز قيادة لواء الاقتحام الجبلي 128 الأوكراني في زابوروجيه، وحسب البيان اعترضت القوات الروسية 7 قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس وأوراغان، وأسقطت 12 طائرة أوكرانية دون طيار.

وبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة 444 طائرة و240 مروحية و4725 طائرة دون طيار و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و10256 دبابة ومدرعة أخرى و1127 راجمة صواريخ و5187 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و11098 مركبة عسكرية خاصة.

إلى ذلك، أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات (المركز) الروسية ألكسندر سافتشوك أن القوات الجوية الروسية أحبطت هجوماً للقوات الأوكرانية في اتجاه قرية تورسكويه بجمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن سافتشوك قوله اليوم: إن “الوحدات الأوكرانية حاولت بدعم من مركبات المشاة مهاجمة مواقع القوات الروسية في قرية تورسكويه بمنطقة غابات سيريبريانسكويه، وتصدّت لها طائرات روسية ما كبّدها خسائر كبيرة في القوى البشرية والمعدات”.

وأضاف سافتشوك: إن المقاتلات الروسية من طراز (سو 34) نفّذت أيضاً ضرباتٍ على 3 نقاط لمرابطة القوات الأوكرانية في منطقة التجمع السكني تيرني في منطقة ليمانسكي بجمهورية دونيتسك موقعة خسائر في صفوفها.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات الشرق الروسية أوليغ تشيخوف أن وحدة من المجموعة اكتشفت ودمّرت مجموعة استطلاع أوكرانية في اتجاه زابوروجيه.

وقال تشيخوف: تم أيضاً صد هجوم للعدو في منطقة قرية ليفادنويه، والقضاء على الدبابات ومركبات المشاة والأفراد المشاركين فيه، لافتاً إلى أن القوات الروسية قامت بإطلاق صواريخ غراد على أماكن تجمّع المعدات والمسلحين، وإيقاف هجومين أوكرانيين في المنطقة الواقعة بين التجمعين السكنيين نوفودانيلوفكا وروغوتينو.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إحباط عملية إرهابية لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في منطقة موسكو بـ3 طائرات مسيّرة.

وأوضحت الوزارة وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك “أن جميع الطائرات تم التعامل معها عن طريق الحرب الإلكترونية، وفقدت جميعها السيطرة وأسقطت دون وقوع إصابات أو أضرار”.

من جانبه صرّح حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف بأنه في وقت مبكر من صباح اليوم سقطت طائرات مسيرة أوكرانية عند اقترابها من مستودعات إحدى الوحدات العسكرية في قرية كالينينيتس بمنطقة نارو فومينسك.