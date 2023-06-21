بورسلان حماة يعود بطاقة إنتاجية 208 طن

حماة – حسان المحمد

عاود معمل الأدوات الصحية في الشركة العربية لصناعة البورسلان في حماة إنتاجه مجدداً بعد توقف الإنتاج منذ تاريخ 29 /11 للعام 2022 ولغاية 1/ 5/ 2023، نتيجة نفاد المواد الأولية التي تدخل في صناعة هذه الأدوات لدى مستودعات الشركة وكذلك مادة المازوت.

وذكر مدير عام الشركة المهندس عبدو الطالب عثمان أن المعمل يعمل حالياً بطاقة إنتاج تبلغ 208 طن من الأدوات الصحية شهرياً، ووضعت الشركة ضمن خطتها السنوية إنتاج كمية 2500 طن من الأدوات الصحية بما يعادل 295 ألف قطعة من الأدوات الصحية، مشيراً إلى المعوقات التي تتعلق بقدم الآلات والتجهيزات في معمل الأدوات الصحية والذي يؤدي إلى زيادة استهلاك حوامل الطاقة من المازوت والكهرباء إلى جانب تسرب اليد العاملة ذات الخبرة نتيجة توقف الشركة بكافة مرافقها الإنتاجية وبلوغ أغلب العمال المتبقية الشرائح العمرية العليا وارتفاع الشرائح العمرية للعمالة المتبقية والتي تشكل الشريحة فوق 50 عاماً ما نسبته 66 بالمئة واعتماد الشركة على العمالة المستأجرة، مطالباً بالإسراع في استكمال إجراءات تعيين العمالة الدائمة.