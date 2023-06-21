بيان اجتماع أستانا الـ20: الدول الضامنة تُجدّد التزامها بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها

وأضاف البيان الختامي: إن الدول الضامنة تجدّد التصميم على مواصلة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره ورفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سورية ووحدة أراضيها.

وشدّد البيان على أن الدول الضامنة تُدين أنشطة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة على اختلاف مسمياتها في سورية، وتجدّد التأكيد على رفض العمليات غير الشرعية للاستيلاء على النفط السوري.

كذلك أدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية والتي تعد انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة سورية ووحدة أراضيها.

يتبع..