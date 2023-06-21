تكريم المايسترو عرفان ضاحي في المنتدى الثقافي العراقي

ملده شويكاني

رائعة ميادة الحناوي “أنا بعشقك” كانت بصوت الشابة جويل ضاحي بمرافقة عازف العود قائد فرقة وكورال “ذهب أيلول” المايسترو عرفان ضاحي، في أصبوحة غنائية موسيقية مصغرة أقامها المنتدى الثقافي العراقي، وتمّ خلالها تكريم المايسترو عرفان ضاحي بتقديم عود من صناعة محمد فاضل ويعود لمقتنيات أحد فناني العراق الكبار، إضافة إلى هدايا مادية لبعض المميزين من أعضاء الفرقة.

ويأتي التكريم دعماً لمسيرة عرفان ضاحي برعاية المواهب الشابة والاهتمام بإحياء التراث اللامادي من خلال المشاركات بالمهرجانات التراثية، إضافة إلى التركيز على الموسيقا الآلية وخاصية التوزيع الموسيقي.

وخلال الأصبوحة عزف ضاحي نشيد “موطني” ومقتطفات من رائعة أم كلثوم “ليلة حب”، وفريد الأطرش “لاكتب ع وراق الشجر” و”جانا الهوى” لعبد الحليم حافظ بمشاركة الحاضرين بالغناء، كما عزف مقتطفات من التراث، منها “يا لأسمر اللون”، وعلى هامش الأصبوحة أعرب عرفان ضاحي في حديث مع “البعث” عن شكره لهذه المبادرة الإيجابية التي تزيد من إصراره على النجاح، موضحاً أن فرقة ذهب أيلول تُعنى بالموسيقا الآلية بالدرجة الأولى وأن الكورال جزء منها، مشيراً إلى صعوبة العزف أكثر من الغناء.

وتابع عن تركيزه على فئة الصغار من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، وعن مشاركة الفئة العمرية الصغيرة من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الثامن، بعزف مقطوعات صعبة لأشهر الملحنين: محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وبليغ حمدي وغيرهم، وفي الوقت ذاته التركيز على التراث والموشحات والمقطوعات الغربية.

وتضمّ الفرقة آلات التخت الشرقي والوتريات والإيقاعيات المنوّعة والفلوت، وبيّن إيهاب الحريري الأمين العام للملتقى الوطني العراقي أن التكريم جاء بناء على متابعة أمسيات عدة أقامتها فرقة ذهب أيلول، والتي تضمّ مواهب واعدة من الضروري دعمها لتحقق نجاحات أفضل، وأشار إلى أن محمد فاضل هو من أهم صنّاع الأعواد في الوطن العربي والذي صنّع أعواداً لكبار المغنين العرب.

وعقّبت د. منى هيلانة بأن خطة المنتدى الثقافي العراقي الاهتمام بالثقافة والفنون، ودعم المواهب الشابة وتعليم الموسيقا، والحفاظ على تراثنا اللامادي الموسيقي والغنائي.