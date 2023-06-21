رئيسي: أعداء إيران هما الكيان الإسرائيلي وأمريكا فقط

وقال رئيسي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني بمناسبة الذكرى الثانية لانتخابه رئيساً للبلاد: “نرحّب دائماً بالعلاقات مع دول الجوار والدول الإسلامية والدول الحليفة ونحن نشدّ على أيديهم طالما يسعون للعلاقات الودية”، مشدّداً على أن عدوَّي إيران هما الكيان الإسرائيلي وأمريكا فقط.

وحول المفاوضات بشأن ملف إيران النووي أوضح رئيسي أن طهران لم تترك طاولة المفاوضات وعلى استعداد للعودة إليها مجدّداً، لافتاً إلى أن إيران تابعت ملفّ خطة العمل الشامل المشتركة في الاتفاق النووي والمفاوضات لكنها لم تربط حياة شعبها ومعيشته بهذه القضية.

وشدّد الرئيس الإيراني على أن الحكومة الإيرانية تتبع الدبلوماسية التي ترافقها العزّة والكرامة ولا تجعل حياة الشعب مرهونة بالمفاوضات، لافتاً إلى أن القدرات التي حصلت فيها إيران على القوة الصاروخية هي بفضل تضحيات شعبها وشهدائها.

من جهةٍ أخرى، نفى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم المعلومات التي أشارت إلى تركيب 100 كاميرا جديدة في المنشآت النووية الإيرانية.

وقال إسلامي على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية: “ليس لدينا أي التزامات جديدة خارج اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مؤكداً أن المنظمة نفّذت ما يترتب عليها في إطار قانون “الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات” الذي صادق عليه البرلمان الإيراني.

وأوضح إسلامي أن هذه المعلومات التي تحدثت بها بعض المصادر غير صحيحة.

وفي شأنٍ آخر، أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي توقيع بلاده عقوداً جديدة مع فنزويلا في مجال الطاقة، مؤكداً أن الحكومة الإيرانية جادّة في البدء ببناء مصافي تكرير للنفط خارج الحدود الإقليمية.

وقال أوجي في تصريح اليوم: “بعد زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا بدأنا العمل والأنشطة مع دول أمريكا اللاتينية، وقمنا بتصدير النفط الخام ومكثفات الغاز والمصافي البحرية، والتي كانت لها نتائج جيدة”.

وبين أوجي أنه تم إرسال أكثر من مليونين و800 ألف قطعة غيار وبضائع وأدوات في مجال صناعة النفط والغاز إلى المصافي الفنزويلية من قبل الشركات المصنعة الإيرانية.

ولفت الوزير الإيراني إلى أن فنزويلا لديها احتياطيات نفطية قابلة للاستخراج، وتبلغ طاقتها التكريرية أكثر من مليون و250 ألف برميل، وبسبب العقوبات القاسية توقف جزء كبير من طاقتها الإنتاجية والتكريرية، ومع دخول وزارة النفط الإيرانية تم إحياء جزء من هذه القدرة البترولية.

وبين أوجي أنه لا توجد مدفوعات مالية بين إيران وفنزويلا، وجميع العقود تتم بالمقايضة.