روسيا تحذّر الغرب من صدام نووي مباشر إذا استمرّ في عدوانه

موسكو – تقارير

بعد التحذير الذي أطلقه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدول الناتو من أن مشاركته المباشرة في الصراع الأوكراني تنطوي على مخاطر حدوث صدام عسكري بين القوى النووية، جدّدت روسيا اليوم تحذيرها من أن المسار العدواني الذي تتبعه الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي “ناتو” في السياسة الخارجية، قد يؤدّي إلى صدام مباشر بين القوى النووية.

ونقلت روسيا اليوم عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها: إن الغرب يندفع بشكل متزايد إلى مواجهة عسكرية مع موسكو، خلال محاولته إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وإن مثل هذا المسار الذي نعدّه متهوّراً قادر على أن يؤدّي إلى صدام مسلّح مباشر بين القوى النووية.

من جهة ثانية، صنّف مكتب المدعي العام الروسي اليوم الصندوق العالمي للطبيعة منظمة غير مرغوب فيها على أراضي روسيا إلى جانب منظمات أجنبية أخرى.

ونقلت وكالة تاس عن النيابة العامة الروسية قولها في بيان: “تقرّر تصنيف المنظمات الدولية غير الحكومية التالية: جماعة حقوق الإنسان (أغورا) ومنظمة ميثاق الكنائس (تي سي سي ان) والصندوق العالمي للحياة البرية ومقرّه سويسرا إضافة للصندوق العالمي للطبيعة، منظماتٍ غير مرغوب فيها على أراضي روسيا، وذلك استناداً لنتائج عمليات تفتيش.

وأضاف البيان: إن “نشاطات الصندوق العالمي للطبيعة في روسيا تشكّل تهديداً للأمن في المجال الاقتصادي”.

ويأتي هذا الإعلان بعد شهر من قرار مشابه يحظر عمل منظمة غرينبيس غير الحكومية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن فرض روسيا حظراً غير محدّد زمنياً على دخول 48 أسترالياً أراضيها، رداً على العقوبات ذات الدوافع السياسية المفروضة من أستراليا.

وجاء في بيان الخارجية: “رداً على العقوبات ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد والكيانات القانونية الروسية من الحكومة الأسترالية، التي تم فرضها كجزء من حملة “الغرب الجماعي” المعادية للروس، تم حظر الدخول إلى بلدنا على أساس غير محدود المدة أمام 48 أسترالياً إضافياً، من بين المقاولين العسكريين والصناعيين والصحفيين ونواب البلديات الذين يشكّلون الأجندة المعادية لروسيا في هذا البلد”.

وطال الحظر الروسي نائبة رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، جاسينتا آلان، وعضو مجلس إدارة شركة “تاليس أستراليا” للصناعات العسكرية، آلان بول وموظفين آخرين، فضلاً عن مدير عمليات الطيران في شركة SYPAQ، لوك أسبينال، وبعض أعضاء مجلس إدارة مجلس جنوب أستراليا للتحضير ليوم أستراليا، وبعض الصحفيين في صحيفة “أستراليان”.

وأشارت الدائرة الدبلوماسية الروسية أيضاً إلى أن العمل على تحديث “قائمة الحظر” الروسية سيستمر، رداً على المسار المناهض لروسيا في أستراليا.