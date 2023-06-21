رونالدو يقود البرتغال للفوز على آيسلندا ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا
فاز المنتخب البرتغالي على نظيره ومضيفه الآيسلندي بنتجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.
ويعود الفضل في فوز المنتخب البرتغالي الموصوف بـ (برازيل أوروبا) لنجمه كريستيانو رونالدو الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.
وحقق منتخب البرتغال بطل يورو 2016 انتصاره الرابع على التوالي، ليواصل تربعه على عرش صدارة المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.