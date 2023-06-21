قمر صناعي صيني جديد لإجراء التجارب في الفضاء

بكين – باريس – سانا

أطلقت الصين اليوم بنجاح صاروخاً حاملاً من طراز لونغ مارش-6 لإرسال قمر صناعي جديد للتجارب إلى الفضاء.

وذكرت وكالة شينخوا أن الصاروخ الذي يحمل على متنه القمر الصناعي للتجارب “شييان-25” انطلق من مركز “تاييوان” لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمال الصين، ودخل في المدار المحدّد له مسبقاً، حيث سيتم استخدامه بشكل أساسي لإجراء تجارب حول تكنولوجيا جديدة لرصد الأرض.

وتعدّ عملية الإطلاق المهمّة رقم 477 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.

من جهةٍ أخرى، كشف تقرير مشترك للوكالة الدولية للطاقة ومؤسسة التمويل الدولية أن الصين سجّلت القسم الأكبر من الاستثمارات في مصادر الطاقة النظيفة، بين الدول الناشئة والنامية، داعياً إلى زيادة الاستثمارات الخاصة في هذا المجال بصورة سريعة.

وأكّد التقرير أن حوالي 770 مليار دولار تستثمر كل سنة في الطاقات النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية، موضحاً أن الصين تتصدّر القائمة باستئثارها ثلثي هذا المبلغ، إذ تبلغ استثماراتها 511 مليار دولار متقدمة بفارق كبير على إفريقيا التي استثمرت 32 ملياراً.

ووفق التقرير تتركّز 75 بالمئة من الاستثمارات في الصين والهند والبرازيل القوى الاقتصادية النامية الكبرى الثلاث، وتتجلّى ريادة الصين على هذا الصعيد بتطويرها قدرات من الطاقة الشمسية لإنتاج 100 غيغاوات من الكهرباء عام 2022.