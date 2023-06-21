21-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

قوات الاحتلال تُحاصر أبناء الجولان المحتشدين رفضاً لإقامة توربينات هوائية

البعث أونلاين 

احتشد أهلنا في الجولان السوري المحتل احتجاجاً على انتهاكات العدو الإسرائيلي وتعدياته على أراضيهم الزراعية، وقالوا: نحن “متمسكون بأرضنا ونرفض إقامة الاحتلال للتوربينات ولن نسمح له بالاستيلاء عليها وتهجيرنا قسراً منها”.

وأضافوا: إن “هذه الأرض لنا وهي أمانة في أعناقنا وأغلى من أرواحنا ولن نفرط بها مهما زاد إرهاب الاحتلال الذي مصيره الزوال”.

وأشار مراسل “سانا” إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستقدم تعزيزات إضافية من قواته، وأن أبناء الجولان المحتل يتصدون لها خلال اقتحامها الأراضي الزراعية في منطقة الحفاير.

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