كيف تساعد طفلك على التوقف عن مص اللهاية أو الإبهام؟!

“البعث الأسبوعية” ــ لينا عدرا

تشكل الحاجة إلى المص رد فعل للبقاء على قيد الحياة عند الرضع. وهذا هو السبب في أن البعض منهم يحب الحصول على مصاصة أو مص إبهامه. وبعد سن 6 أشهر، يستخدمونها بشكل أساسي لتهدئة أنفسهم. متى يجب أن يتوقف الطفل عن تناول اللهاية أو مص إبهامه؟ كيف يمكن للطفل ألا يعتمد على اللهاية أو الإبهام من أجل الراحة؟ في أي عمر يجب أن يتوقف الطفل عن تناول اللهاية أو مص إبهامه؟

لا توجد إجابة دقيقة ونهائية حول هذه النقطة. وتوصي جمعية طب الأطفال الكندية ببدء فطام اللهاية في عمر 12 شهراً.

إن مساعدة الطفل على التوقف عن تناول اللهاية أو مص إبهامه مبكراً تساعد على تسهيل فطامه.

ويعتقد العديد من أطباء الأطفال والمتخصصين في النمو أن مص الإبهام أو اللهاية قد يكون ضرورياً حتى سن 2 أو 3 سنوات، لأنه يهدئ ويرافق الطفل في بعض عمليات التعلم المهمة (مثل تعلم اللغة والنظافة، والتنشئة الاجتماعية).

تشير الدراسات إلى أن الحاجة إلى المص تميل إلى الانخفاض بشكل طبيعي من حوالي 18 شهراً. وبالتالي، يتخلى بعض الأطفال عن عادة مص إبهامهم أو اللهاية دون أي تدخل، لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للجميع.

لماذا ينصح بالتخلي عن اللهاية أو الإبهام؟

– لتعزيز التنمية الاجتماعية والعاطفية

في سن الثانية تقريباً، يمر الطفل بفترات عديدة من المشاعر الشديدة. لذا فهو وقت جيد لمساعدته في التعرف على المشاعر التي يمر بها (على سبيل المثال: “آه، أرى أنك غاضب جداً”)، ومن ثم ليهدأ. إن تقديم خيارات غير اللهاية أو الإبهام لتهدئة نفسه يساعده على تعلم كيفية إدارة عواطفه.

– لتعلم الكلام

قد لا يتمكن الأطفال الذين لا يزالون يمصون إبهامهم أو اللهاية الخاصة بهم حتى سن الـ 3 سنوات من وضع لسانهم في أفواههم بشكل صحيح عند البلع أو التحدث. يمكن أن يتسبب هذا الوضع السيئ للسان في حدوث اللثغة (التحدث على طرف اللسان) بالإضافة إلى مشكلة البلع (سيلان اللعاب). إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن تطور لغة طفلك، فيمكنك مناقشتها مع الطبيب أو استشارة معالج النطق.

– أن يكون لديك أسنان جيدة

بمرور الوقت، يمكن أن يكون لمص الإبهام أو اللهاية، اعتماداً على التردد، عواقب سلبية على أسنان الطفل. ويمكن لذلك أن يتداخل بالفعل مع الوضع الصحيح للأسنان، ويسبب مشاكل في الفك والحنك. لذلك من المهم أن تتوقف عادة المص قبل ظهور الأسنان الدائمة. وإذا كانت لديك أية مخاوف، فلا تتردد في التحدث إلى طبيب طفلك أو طبيب الأسنان.

اللهّايات “التقويمية”: مسألة تسويق!

وفقاً للأطباء وأطباء الأسنان، يمكن أن يكون لما يسمى باللهايات التقويمية، مثل الأنواع الأخرى من اللهايات، عواقب سلبية على الأسنان.

كيف تساعد طفلك على التخلص من اللهاية

حتى لو تخلى بعض الأطفال عن اللهاية دون صعوبة كبيرة، فتلك خطوة مهمة للعديد من الأطفال، وهي بمثابة حداد صغير حقيقي. وهذا هو السبب في أنه من الضروري التحضير لهم ومرافقتهم خلال هذا الانتقال.

إذا كان طفلك أكبر من عامين

اختر وقتاً هادئاً وسلمياً بشكل عام في حياة طفلك لبدء فطام اللهاية. تجنب البدء في وقت يمر فيه طفلك بتغيير كبير (على سبيل المثال، ولادة أخ صغير، والتدريب على استخدام المرحاض، وبدء الحضانة، والانتقال، والانفصال عن الوالدين).

وفيما يلي بعض الطرق لدعم طفلك عند الفطام عن اللهاية.

– خذ الوقت الكافي للتحدث معه حول الإقلاع عن اللهاية. وتجنب التخلص من اللهاية بين عشية وضحاها دون تحضير طفلك.

– اقرأ القصص عن الموضوع. تقدم بعض كتب الأطفال استراتيجيات يمكن تكرارها مع طفلك.

– قلل من أوقات وصول طفلك إلى اللهاية. على سبيل المثال، اترك له المصاصة لأخذ قيلولة فقط وفي الليل. أما باقي الوقت فيمكنك الاحتفاظ بها له في مكان محدد. يمكن أن يكون هذا على سبيل المثال في صندوق صغير تضعه في أعلى خزانة ملابسه. ابق حازماً من خلال إعطائه اللهاية فقط في الأوقات المتفق عليها.

– عندما يطلب طفلك اللهاية في أوقات أخرى غير وقت القيلولة والليل، قم بوصف مشاعره له وأظهر التعاطف حتى يشعر بالتفهم ويعرف أنه لا بأس من الشعور بهذه الطريقة (على سبيل المثال، “أوه، أرى أنك مستاء من أن والدتك ذهبت إلى العمل، كما فهمت. سوف نترك اللهاية في غرفتك للنوم الليلة”.. “أنت مستاء لأنني لا أعطيك اللهاية، أتفهم أنه من الصعب أن يطلب منك ذلك”). بعد ذلك، يمكنك مرافقته إلى طريقة أخرى للتهدئة (على سبيل المثال: انظر إلى كتابه المفضل، واستعير بطانية والدته، وعانقه).

– أشرك طفلك في عملية التخلي عن اللهاية (على سبيل المثال: صنع صندوقاً صغيراً لتخزين اللهاية أثناء النهار، وتحديد ما سيفعله باللهاية). وبالتالي سيكون أكثر تعاوناً، وكمكافأة، سيكون مليئاً بالفخر.

– رافق طفلك طوال عملية التخلي عن اللهاية وابق حازماً في الخطوات المتخذة. وتجنب أي تراجع، على سبيل المثال، عن طريق إعطائه اللهاية مرة أخرى.

– اسأل طفلك كيف يود التخلص من اللهاية (على سبيل المثال، ضعها بعيداً في ذكريات طفلك، أعطها لمولود جديد من حوله، اترك ملاحظة لبابا نويل ليأخذها، وما إلى ذلك). مع ذلك، قد يرغب بعض الأطفال الصغار في رميها في سلة المهملات. يمكنك أيضاً أن تسأله كيف يمكنك الاحتفال مع عائلتك باللحظة التي لم يعد فيها بحاجة إلى اللهاية.

– تجنب جعل طفلك يشعر بالذنب أو مقارنته بالآخرين إذا وجد صعوبة في عدم الحصول على اللهاية.

– لا تتردد في استخدام التعزيز الإيجابي والتأكيد على كل الجهود التي يبذلها طفلك للتخلي عن اللهاية. والهدف منه أن يختبر النجاح وأن يفتخر بنفسه مما سيحفزه على مواصلة جهوده. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول: “رائع، لقد كنت تلعب في الخارج طوال هذا الوقت دون أن تطلب اللهاية. انا حقا فخور بك! بينما يعطيه ابتسامة صادقة ويصفق في يده. يمكن أيضاً استخدام مخطط التحفيز لتشجيع طفلك إذا كان عمره أكثر من 3 سنوات.

إذا كان عمر طفلك أقل من عامين

قد لا تكون بعض النصائح المقدمة أعلاه مناسبة للأطفال الأصغر سناً. إليك ما يمكنك فعله إذا كان طفلك لم يبلغ من العمر عامين بعد وتريد البدء في الفطام عن اللهاية.

– قلل عدد مرات إعطاء طفلك اللهاية تدريجياً.

– حاول العثور على خيارات راحة أخرى (مثل الحيوانات الألعاب والعناق) لسد الحاجة التي تلبيها اللهاية.

– قم بتهدئة طفلك (على سبيل المثال، أخبره بأشياء لطيفة، وقم بتسمية المشاعر التي مررت بها، وامنحه العناق) عندما يطلب اللهاية ويقترح طرقاً أخرى لتهدئته.

كيف تساعد طفلك على التوقف عن مص إبهامه

يعتبر التخلي عن الإبهام مشكلة أكثر من اللهاية، لأنك لا تتحكم في استخدام طفلك لها.

فيما يلي طرق لمساعدة طفلك على التوقف عن مص إبهامه.

– خذ الوقت الكافي للتحدث معه حول التخلي عن الإبهام. يمكنك أيضاً قراءة قصص حول هذا الموضوع.

– حسب عمره، اشرح له بكلمات بسيطة أهمية التوقف عن مص إبهامه. قد يطرح طبيب أسنان طفلك هذا الموضوع معه أثناء فحص الأسنان لتعزيز كلماتك.

– لاحظ الأوقات (على سبيل المثال أثناء القصة) والأماكن (على سبيل المثال في السيارة) والسياقات (على سبيل المثال عند العودة من الحضانة) عندما يميل طفلك إلى مص إبهامه، وسوف يساعدك ذلك في تحديد أسباب قيامه بذلك (مثل التعب والوحدة والحزن)، وبالتالي يساعده على تغيير عاداته تدريجياً وفقاً للحاجة التي يلبيها الإبهام.

– اتفق مع طفلك على رمز لتذكيره سراً بإخراج إبهامه من فمه (على سبيل المثال، اعطه ابتسامة متكلفة وإبهامه لأعلى).

– قدم لطفلك مواد يتعامل معها ليحتل يديه (على سبيل المثال: كرة مقاومة للإجهاد، قماش ناعم، ريش.. إلخ).

– قدم لطفلك شيئاً يمكنه أخذه بدلاً من مص إبهامه، على سبيل المثال حيوان محشو لمنحه الشجاعة للنوم دون مص إبهامه.

– رافق طفلك بإيماءات تعاطفية (مثل العناق، والكلمات الناعمة المهدئة، وأن تضع مكانه وتخبره أنك فخور به)، وقم بتأكيد كل نجاح صغير، لأن التوقف عن مص إبهامه قد يستغرق وقتاً ويمثل تحدياً كبيراً له.