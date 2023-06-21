ليس مجرّد أكلة صيفية باردة.. البطيخ الأحمر للوقاية من أمراض القلب!

“البعث الأسبوعية” لينا عدرا



لا شكَّ أنّكم سمعتم الكثير عن الأطعمة المفيدة للقلب، مثل الخضروات الورقية والشوفان ما إلى ذلك، ولكن هل سمعتم يوماً عن فوائد البطيخ للقلب؟

فقد كشفت دراسة جديدة، نشرت العام الماضي، أنَّ تناول البطيخ يمكن أن يساعد على زيادة إجمالي المغذيات وجودة النظام الغذائي، وأنَّ الأشخاص الذين يتناولون البطيخ يحصلون على كميات أكبر من العناصر الغذائية التي تحمي القلب من الأمراض، بما في ذلك الألياف الغذائية والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين أ، بالإضافة إلى الليكوبين والكاروتينات الأخرى.

كما سجل الأشخاص من تحليل بيانات من تناولوا البطيخ، أيضاً كميات أقل من السكريات المضافة ومجموع الأحماض الدهنية المُشبَّعة.

ويقول اختصاصيو التغذية إن البطيخ فاكهة تقدم طريقة رائعة لمساعدتك على البقاء رطباً (بمحتواها المائي الكبير)، وهي غنية أيضاً بالفيتامينات سي والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم.. البطيخ منخفض الحِمل الغلايسيمي (نسبة السكر في الدم)؛ مما يدحض فكرة أنَّ تناول البطيخ سيؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة السكر في الدم والأنسولين.

ويربط اختصاصيو التغذية فوائد البطيخ بصحة القلب بالليكوبين على وجه التحديد، وهو أحد مضادات الأكسدة النباتية. والليكوبين هو المغذي الذي يعطي الصبغة الوردية أو الحمراء لبعض الفواكه.

وتشير الأبحاث إلى أنَّ الليكوبين مرتبط بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب أو الوفاة المبكرة الناجمة عن أمراض القلب. وتقول وزارة الزراعة الأمريكية إنَّ الدراسات أظهرت أنَّ كوباً ونصف الكوب من البطيخ يحتوي على حوالي 9 إلى 13 مللغراماً من الليكوبين.

كما أنَّ البطيخ غني بالحمض الأميني المعروف باسم سيترولين. ويشتهر السيترولين في صورة مكمل غذائي مع التمارين الرياضية؛ لأنه يُمكِّن من توسيع الأوعية الدموية، وقد يعزز نمو العضلات.

وتساعد الأحماض الأمينية التي تسمى سيترولين الموجودة في البطيخ، تساعد في نقل الدم عبر الجسم، ويمكن أن تخفض ضغط الدم.

السعرات الحرارية في البطيخ

على الرغم من أن البطيخ يفتقر إلى البروتين والحديد، إلا إنه لا ينبغي التقليل من القيمة الغذائية للبطيخ؛ لأنه قليل الدهون والصوديوم والكوليسترول.

ويحتوي البطيخ على 170 ملليغراماً من البوتاسيوم، وهو معدن أساسي يدعم وظيفة الأعصاب والعضلات وتوازن السوائل في الجسم. كما أنّ مضادات الأكسدة المقاومة للأمراض الموجودة في البطيخ مثل الليكوبين والكوكوربيتاسين E قد تساعد في حمايتك من أمراض، مثل السرطان أو مرض السكري.

فوائد بذور البطيخ وقشوره

تحتوي قشور البطيخ على سكر أقل وألياف أكثر من لحمها، وتحتوي أيضاً على سيترولين.

أما بذور البطيخ – المجففة أو الخام – فغنية بالمغنيسيوم والفولات، مما يساعد جسمك على العمل بشكل جيد وتجنب الأمراض.

وتحتوي البذور أيضاً على أنواع الأحماض الدهنية التي تخفض الكوليسترول الضار في الدم، وتساعدك على تجنب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأخيراً، فإنّ تناول البطيخ وحده لن يساعدك في وقاية نفسك من أمراض القلب بشكل كامل، إذ يؤثر نمط حياتك بالكامل على صحة قلبك، لذا تأكد من ممارسة الرياضة، وعدم التدخين، والحد من الدهون المشبعة.