مجلس القبائل والعشائر العربية في الجزيرة السورية يطلق حملة “لا للمحتل” على مواقع التواصل والمنصّات

الحسكة – إسماعيل مطر

دعا مجلس شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر السورية في الجزيرة السورية كل أبناء الجزيرة للانضمام المباشر إلى حملة على مواقع التواصل والمنصّات: “لا للاحتلال”، التي تأتي في إطار المقاومة الشعبية ضدّ الاحتلالين الأمريكي والتركي في المنطقة ورفض ممارساتهما ومخططاتهما وكل المشاريع الهادفة إلى إشعال معارك جديدة من خلال الإعلان عن إحداث تشكيلات إرهابية مدعومة أمريكياً تحت مسميات إرهابية مسلّحة الغاية منها إبقاء المنطقة في حالة صراع وفتنة وتشتّت.

وأهاب المجلس في بيان تلقّت “البعث” نسخة منه بكل الشرفاء من أبناء الجزيرة السورية من جميع القبائل والعشائر والمكونات الاجتماعية رفض تلك المشاريع الفتنوية، ودعم حملة “لا للاحتلال” التي تؤكّد رفض الاحتلال في المنطقة ومقاومته وإجباره على الانسحاب في ظل وعي شعبي رافض لوجود المحتل الذي سرق ثروات المنطقة وحرم الدولة والشعب من الاستفادة منها.

واختتم البيان بالتأكيد أن سورية ستبقى واحدة موحّدة في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد.