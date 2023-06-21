مواصلة تنفيذ الأعمال المدنية للعنفة البخارية في محطة الرستين باللاذقية

تتابع ورشات الشركة العامة للبناء والتعمير فرع اللاذقية تنفيذ الأعمال المدنية للعنفة البخارية في محطة توليد الرستين الكهربائية، وذلك بالتزامن مع تجارب بدء التشغيل للعنفات الغازية في المحطة.

وذكر المهندس عمار ميهوب مدير فرع الشركة العامة للبناء والتعمير باللاذقية أن ورشات الشركة بدأت صباح اليوم بأعمال صب الجزء العلوي من قاعدة العنفة البخارية بكمية 800 متر مكعب، وذلك بعد اتخاذ كل التحضيرات اللازمة، لافتاً إلى أنه تم استخدام مضختين من البيتون، و18 جبالة بيتون لإنجاز العمل خلال الزمن المحدد حسب الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة.