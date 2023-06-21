21-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

مواصلة تنفيذ الأعمال المدنية للعنفة البخارية في محطة الرستين باللاذقية

البعث أونلاين 

تتابع ورشات الشركة العامة للبناء والتعمير فرع اللاذقية تنفيذ الأعمال المدنية للعنفة البخارية في محطة توليد الرستين الكهربائية، وذلك بالتزامن مع تجارب بدء التشغيل للعنفات الغازية في المحطة.

وذكر المهندس عمار ميهوب مدير فرع الشركة العامة للبناء والتعمير باللاذقية أن ورشات الشركة بدأت صباح اليوم بأعمال صب الجزء العلوي من قاعدة العنفة البخارية بكمية 800 متر مكعب، وذلك بعد اتخاذ كل التحضيرات اللازمة، لافتاً إلى أنه تم استخدام مضختين من البيتون، و18 جبالة بيتون لإنجاز العمل خلال الزمن المحدد حسب الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة.

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