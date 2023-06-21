نائبة رئيس فنزويلا: واشنطن فرضت العقوبات على بلادنا للاستيلاء على النفط

ونقلت وكالة تاس عن رودريغيز قولها خلال اجتماع مع الدبلوماسيين الفنزويليين: إن الحصار غير الشرعي والعقوبات ضدّ بلادنا تم فرضها لغرض الاستيلاء على نفطنا مجاناً، معتبرةً أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت بمثابة الاعتراف بذلك.

وأشارت رودريغيز إلى أن “العقوبات أصبحت سلاحاً للحرب الاقتصادية تُفرض على الدول التي تمانع هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها”، لافتةً إلى أنه تم فصل فنزويلا عن نظام (سويفت) للتحويلات المصرفية من أجل عزلها عن المنظومة المالية العالمية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا منذ عهد الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز، فيما تقدّر الخسائر الناجمة عن هذه العقوبات بأكثر من 232 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة في البنوك الغربية.