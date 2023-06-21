وزير الزراعة من حمص: تنظيم جني وتسويق نبات القبّار

أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في قاعة التأهيل والتدريب في مديرية زراعة حمص ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لإدارة وتطوير القطاع الزراعي في حمص بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين الواقع الاقتصادي للفلاحين، والاهتمام بتحديد محصول استراتيجي على مستوى كل محافظة وكل منطقة ودعمه، لافتاً إلى أن الوزارة ومن خلال مديرياتها في المحافظات تعمل حالياً على وضع الخطتين الإنتاجية والاستثمارية للموسم القادم، والخطة يجب أن تستند إلى ميزان استعمال أراضي دقيق واجراء مسوحات في مناطق مختلفة ودراسة الإنحرافات فيه، والتخطيط وفق الموازنة المائية في كل محافظة.

ودعا الوزير إلى تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل البقولية في الموسم القادم وإدراجها في الخطة لتخصيب التربة وتحقيق الدورة الزراعية وزيادة الإنتاج من هذه المحاصيل.

وأشار الوزير إلى ضرورة إيصال نتائج البحوث الزراعية التطبيقية إلى الفلاحين واطلاعهم على التجارب الناجحة ودعوتهم للالتزام بالشروط والخدمات المحددة لكل محصول للوصول إلى إنتاج وعائد اقتصادي أفضل، منوهاً إلى ضرورة الإلتزام بخارطة الأصناف المحددة لكل محافظة، والاهتمام بمحصول القبّار وتنظيم عمليات الجني والتخزين والتسويق وترخيص مراكز له.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في دعم المحاصيل الإستراتيجية، ومن المهم تحديد آليات دعم مختلفة للمحاصيل الأخرى، والاهتمام بالتصنيع الزراعي وتوطين الصناعات حسب المحاصيل التي تتميز بها كل محافظة، وإقامة المنشآت في المناطق الصناعية أو على الأراضي غير القابلة للزراعة، وإيقاف المخالفات الحاصلة على الأراضي الزراعية.