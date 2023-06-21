وزير الزراعة يُشدّد على منع زراعة زيتون مخالف لطبيعة المنطقة في حماة

حماة – حسان المحمد

أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال الإجتماع الذي عقده في مديرية الزراعة بحماة ضرورة تفعيل المدارس الحقلية بشكل كبير، لما لها من أهمية في إيصال المعلومة الصحيحة للفلاح لجهة التنظيم الزراعي ومنع الهدر في الأسمدة والبذار الواجب استخدامها، كما أكد على تفعيل برنامج “ميزان استعمالات الأراضي” في مديرية زراعة حماة والمعتمد من قبل الوزارة لمعرفة كميات الإنتاج بدقة.

كذلك وجه مديرية الزراعة لمراقبة الزيتون فيما يتعلق بوجود بعض الأصناف المخالفة لطبيعة المنطقة؛ والتي تستهلك موارد مائية هائلة، ومتابعتها وتنظيم الضبوط ومخالفة أصحابها.

وشدّد الوزير على الإمتناع بشكل كامل عن زراعة محصول القطن على شبكات الآبار الارتوازية منعاً لاستنزاف المياه، وزراعته فقط في أماكن شبكات الري.