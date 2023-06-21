أمير عبد اللهيان: إيران ليست مكاناً للانقلابات العسكرية أو الثورات الملونة

وقفة احتجاجية لأبناء القنيطرة تنديداً باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في الجولان السوري المحتل

القنيطرة- محمد غالب حسين

تضامناً مع الأهل المناضلين الأباة في الجولان السوري المحتل بقرى مجدل شمس ومسعدة والغجر وعين قنية وبقعاثا، والذين يواجهون جيش الاحتلال الاسرائيلي دفاعاً عن أرضهم التي سيقضمها مشروع التوربينات الاستيطاني الذي يهدف لمصادرة المزيد من أراضي أبناء الجولان السوري المحتل خاصة بقريتي مجدل شمس وبقعاثا،

نظم أبناء القنيطرة اليوم وقفة احتجاجية، تنديداً باعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في الجولان المحتل، والرامية إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي التي تعود ملكيتها لأهلنا في الجولان المحتل.

وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها قيادة فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي أمام مقر فرع الحزب في الحي الخدمي بمدينة البعث تضامنهم مع أهلنا في الجولان المحتل الذين يتصدون بصدورهم وإيمانهم لبطش قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجددين ثقتهم بحتمية تحرير الأرض المحتلة، وعودة الجولان إلى السيادة السورية.

وحيّا المشاركون في الوقفة بطولات أبناء الجولان المحتل، ومواقفهم الوطنية، وتمسكهم بالأرض.

وطالب رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر علي اليونس المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك والضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخططها الاستيطاني التوسعي الذي يصادر الأراضي الزراعية من أصحابها الحقيقيين لصالح إقامة توربينات هوائية على أراضيهم.

بدوره أشاد فوزي المحمد بنضال أهلنا في مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة والغجر وعين قنية الذين سطروا ويسطرون أعظم ملاحم البطولة والانتماء للوطن والتمسك بالأرض والدفاع عنها مهما كلف الثمن.

من جهته أكد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة القنيطرة حسن البكر أن الإجراءات الإسرائيلية باطلة وعدوانية، وتهدف لسرقة ومصادرة أراضي المزارعين في الجولان المحتل، مطالباً مجلس الأمن والجمعية العمومية في الأمم المتحدة بوضع حد للممارسات الإسرائيلية وإلزام “إسرائيل” باتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بمعاملة المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.