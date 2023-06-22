اتحاد الصحفيين يدعو الهيئات الصحفية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى إدانة المخططات الإسرائيلية في الجولان

دمشق – سانا

أدان اتحاد الصحفيين في سورية بشدّة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التعسفية والإجرامية بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل، منوهاً بتمسكهم بأرضهم وانتمائهم الوطني.

وأكد الاتحاد في بيان له أنه على ثقة بقدرة وصمود أهالي الجولان السوري المحتل على إفشال مشروع الاحتلال التآمري متسلحين بقيمهم الوطنية وتجذرهم بأرضهم، داعياً الاتحادات والنقابات والهيئات الصحفية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى إدانة المخططات الإسرائيلية العدوانية المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وتحمل مسؤولياتها لإيقافها.

ونوّه الاتحاد بمواقف أهالي الجولان الوطنية الصادقة، وتمسكهم بأرضهم وانتمائهم وتحديهم للممارسات الإسرائيلية، مؤكداً وقوف جميع السوريين إلى جانبهم حتى عودة الجولان إلى وطنه الأم سورية.