البدء باستلام قمح الإكثار بحمص

حمص _ صديق محمد

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحمص اليوم استلام محصول القمح المنتج من الحقول الإكثارية المتعاقد عليها للموسم الحالي.

وأوضح مدير الفرع المهندس مهدي محمود لـ”البعث” أنه تم سحب عدد من عينات القمح من الحقول المزروعة وإجراء التحاليل عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة تمهيدا لاستلامها، مبيناً أنه سيتم استلام القمح في مركز الحبوب المستأجر من فرع الحبوب على طريق حماه، موضحاً أنه تم تحويل قيمة محصولي القمح والشعير لفروع المصرف الزراعي ليتم صرف ثمن المحصول المستلم خلال فترة زمنية قصيرة وفق قوائم الشراء التي سترسل إلى فرع المصرف مباشرة.

وأشار المحمود إلى أنه سيتم تخزين القمح المستلم من الحقول الإكثارية تمهيدا للبدء بعملية الغربلة والتعقيم وحفظ البذار في أكياس مخصصة لهذا الغرض لتوزيعها على الفلاحين خلال الموسم المقبل.

يشار إلى أن خطة فرع المؤسسة هذا الموسم تتضمن استلام 5 الأف طن من بذار القمح من الحقول الإكثارية، وأنه تم ستلام 140 طن من بذار الشعير حتى الآن من خطة الفرع البالغة 300 طن بذار شعير.

يذكر أن فرع إكثار بذار حمص استلم خلال الموسم الماضي نحو 4200 طن قمح و300 طن شعير .