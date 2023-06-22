الرئيس الإماراتي يبحث مع وزير الخارجية الإيراني تعزيز العلاقات 

أبوظبي – سانا

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في أبوظبي اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشدّدا على أهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة، لما فيه الخير لشعوبها وتعزيز الاستقرار والازدهار في دولها.

وكان عبد اللهيان أجرى في الكويت في وقت سابق اليوم مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، تناولت العلاقات الثنائية ووجهات النظر حول بعض القضايا الإقليمية، كما اتفقا على تحديد أولويات التعاون وتفعيل اللجان المتخصصة في البلدين.