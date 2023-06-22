الصين تحثّ الولايات المتحدة على ألا تصبح ملاذاً آمناً للمجرمين

بكين – نيويورك – وكالات

حثّت الصين الولايات المتحدة على الارتقاء إلى مستوى مسؤولياتها الدولية، ومنع نفسها من التحول إلى ملاذ آمن للمجرمين.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها في مؤتمر صحفي أمس: إن الحاجة إلى مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وترحيل الفاسدين الهاربين، واسترداد الأموال غير المشروعة هي أمور يعترف بها المجتمع الدولي على نطاق واسع، وتعد قضية عادلة.

وأوضحت نينغ أن تعاون الصين في مجال إنفاذ القانون مع أي دولة في العالم يجري في إطار التقيد الصارم بالقانون الدولي مع إيلاء الاحترام الكامل للقوانين والسيادة القضائية للدول الأخرى، والالتزام بحماية الحقوق والمصالح القانونية للمشتبه بهم جنائياً.

وحثت نينغ الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها فوراً، والوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقيات الدولية الأخرى، والاضطلاع بمسؤولياتها الدولية، والامتناع عن التحول إلى ملاذ آمن للمجرمين.

وفي شأنٍ آخر، ذكرت شبكة CNN نقلاً عن ممثل البعثة الدبلوماسية الصينية في واشنطن أن بكين تقيّم ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الرئيس الصيني شي جين بينغ باعتباره استفزازاً سياسياً.

ونقلت القناة التلفزيونية عن المسؤول قوله: “في الماضي قال بايدن بوضوح أن الولايات المتحدة تحترم النظام الصيني ولا تسعى لتغييره، لكن التصريحات الأخيرة غير المسؤولة بحق النظام السياسي الصيني والزعيم الأعلى، تثير أسئلة حول صدق الجانب الأمريكي”.

ودعا الدبلوماسي واشنطن لرفض تصريحات زعيم البيت الأبيض، “وإلا فإن الولايات المتحدة ستواجه عواقب أفعالها”.