الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي يوجّهان تحيّة تقدير واعتزاز لأهلنا الصامدين في الجولان السوري المحتل

دمشق – سانا

أدان الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية بشدة الممارسات العدوانية للكيان الصهيوني وجرائمه بحق المواطنين في الجولان السوري المحتل، مبيّناً أن تلك الاعتداءات الوحشية تدل على الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان الغاصب وخروجه عن القانون الدولي وتحديه السافر لقوانين الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة.

ونوه الاتحاد في بيان بمواقف أبناء الجولان السوري المحتل وتمسّكهم بهويتهم ووطنهم سورية ونضالهم المشرف والمستمر ضد الاحتلال الغاشم ومخططاته الاستيطانية، ما يؤكد أن الاحتلال إلى زوال وأن كل مخططاته باطلة وتشكّل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي اعتبر فرض كيان الاحتلال إدارته للجولان لاغياً وباطلاً، وليس له أي أثر قانوني.

ودعا الاتحاد المنظمات النقابية العالمية والإقليمية والقطرية إلى شجب وإدانة الممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الجولان السوري المحتل، مطالباً بالوقت نفسه الأطراف الدولية والأمم المتحدة والقوى المحبة للسلام بالعمل على وضع حد للعربدة الإسرائيلية وجرائمها التي ترتكب على مرأى ومسمع العالم بحق أبناء الجولان المحتل، وتوفير الحماية للمدنيين وممتلكاتهم، واحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاسبة مسؤولي الاحتلال عن جرائمهم بحق الأبرياء العزل.

وأشار البيان إلى أن الطبقة العاملة في سورية وتنظيمها النقابي يوجّهان تحيّة تقدير واعتزاز لأهلنا الصامدين الصابرين في الجولان السوري المحتل، مؤكدين دعمهما لمواقفهم البطولية المشرفة ونضالهم المستمر في مواجهة المحتل وتمسكهم بالانتماء لوطنهم الأم سورية، مجدّدين العهد بدعم المقاومة والنضال المشروع للشعب العربي الرازح تحت الاحتلال في الجولان وفلسطين ولبنان حتى تحرير كل شبر من الأراضي العربية المحتلة.