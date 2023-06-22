طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…