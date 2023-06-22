١٤٤ ضبطاً خلال أسبوعين بأسواق اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

أسفرت الجولات الرقابية التموينية في الأسواق والفعاليات التجارية في اللاذقية عن ضبط ١٤٤ مخالفة في مناطق المحافظة، وتمّ تنظيم الضبوط بالمخالفات التي جاءت حصيلة أسبوعين من الجولات،و بموجبها تمّت إحالة عشرة مخالفين إلى القضاء المختص.

وذكر المهندس أحمد زاهر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنّ الضبوط المسجّلة شملت خمسة ضبوط لمخالفة الاتجار بالدقيق التمويني بالسوق السوداء، وضبطين بمخالفة الاتجار بالمحروقات بالسوق السوداء بحق محطة محروقات، وشخصاً يقوم بالاتجار بالمادة.

وبيّن زاهر أنّ الضبوط تضمنت مخالفة مخبزين في مدينة جبلة، الأول بمخالفة التوقف عن العمل بدون أذن مسبق وبدون إعلام جهاز حماية المستهلك، وللتصرّف بكمية ١٥ كيساً من الدقيق التمويني وحيازة كمية ١٢٠ ليتر مازوت زيادة عن المخصصات بقصد الاتجار بالسوق السوداء، والمخبز الثاني بمخالفة النقص بمخصصات الدقيق التمويني بكمية ٣٨كيساً، والاتجار بها في السوق السوداء ونقع الخبز التالف بالماء لإعادة إنتاجه، ولفت إلى ضبط قبّان الكتروني مخالف بريف جبلة، وذلك بفرق في الوزن بمقدار ١٦٠ كغ في كل ٢٧ طناً، مبيّناً أنّه تمّ تشميع غرفة القبّان وإيقافه عن العمل.

كما نظّمت المديرية ضبطاً بمخالفة ذبح ذكر العواس خارج المسلخ البلدي ودون إشراف صحي، فيما شملت الضبوط أيضا مخالفة عرض وحيازة لحم فاسد غير صالح للاستهلاك البشري، والغش والتدليس في وزن الفروج المذبوح، وتقاضي سعر زائد بحق معتمد خبز، ونقص في بطاقة البيان، ومزاولة مهنة دون تراخيص بقصد تضليل جهاز حماية المستهلك ونقل الحليب بسيارة مكشوفة غير مبردة، ونقص وزن ربطات الخبز المعدّة للبيع بحق مخابز في جبلة وريفها، وحيازة مواد غذائية وعرضها منتهية الصلاحية، وإنتاج خبز سيء النوعيّة، وعدم التقيد بمواعيد العمل، وعدم الإعلان عن بدل أجور خدمات وعدم حيازة فاتورة شراء وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تمّ سحب ثلاثين عيّنة لمواد غذائية وغير غذائية لاجراء التحاليل اللازمة والتحقّق من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.