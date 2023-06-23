إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء قوات الاحتلال عليهم شرق نابلس

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة شابين بجروح والعشرات بالاختناق، كما اعتقلت أربعة فلسطينيين.

وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال منطقة أبو انجيم شرق مدينة بيت لحم، واعتقلت فلسطينياً.

وأُصيب فلسطيني واعتقل ستة آخرون أمس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مناطق عدة بالضفة الغربية.