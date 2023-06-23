إيران: أمريكا بعثت رسائل إلينا بعد فشل أعمال الشغب

وقال طائب في كلمة اليوم: إن الصديق والعدو أدركا أنهما بحاجة للتفاعل مع الثورة الإسلامية، وأرسلت الولايات المتحدة رسالة عبر ثلاثة دول بأنها لا تسعى إلى الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، مبيناً أن الأمريكيين يريدون التفاوض.

وأشار طائب إلى أن الانقسام في الجبهة الغربية والتقارب في الجبهة الشرقية بين الصين وروسيا وإيران آخذان في التزايد.