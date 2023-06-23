استشهاد مواطن وإصابة آخر في ريف اللاذقية باعتداء إرهابي بالقذائف

وذكر مصدر أمني لـ “سانا” أن إحدى القذيفتين سقطت في أراض زراعية بجانب مستوصف القرداحة، ما أدى إلى استشهاد المهندس محمد هاني سلطانة 25 عاماً وإصابة مواطن آخر بجروح طفيفة، ووقوع أضرار مادية بأحد المباني.

واستشهد أمس طفل وامرأة وأصيب ثلاثة مواطنين باعتداء إرهابي نفذته التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الشمالي والشمالي الغربي، عبر طائرة مسيرة ألقت قنبلتين على الأحياء السكنية في منطقة سلحب بريف حماة.

وتنتشر في أقصى ريف اللاذقية الشمالي وريف إدلب الشمالي الغربي مجموعات إرهابية تنتمي إلى تنظيم (جبهة النصرة) المدرج على لائحة الإرهاب الدولية، وتعتدي على المناطق الآمنة بريف اللاذقية بالقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة ورصاص القنص، ما يؤدي إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين ووقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.