الجو صحو بشكل عام

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً، وصحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً: توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية، ويكون الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: