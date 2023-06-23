الجو صحو بشكل عام
تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً، وصحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
غداً: توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية، ويكون الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام:
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|دمشق
|35 / 18
|35 / 20
|37 / 20
|القنيطرة
|28 / 17
|31 / 18
|31 / 18
|درعا
|34 / 17
|36 / 18
|36 / 18
|السويداء
|31 / 19
|32 / 18
|32 / 18
|حمص
|33 / 19
|34 / 21
|35 / 21
|حماة
|36 / 20
|37 / 21
|39 / 22
|الحسكة
|38 / 22
|38 / 23
|41 / 24
|اللاذقية
|29 / 23
|30 / 23
|28 / 24
|طرطوس
|29 / 21
|30 / 21
|29 / 22
|حلب
|34 / 22
|36 / 23
|39 / 24
|ادلب
|34 / 20
|36 / 22
|37 / 23
|دير الزور
|39 / 26
|37/ 26
|41 / 27
|الرقة
|36 / 24
|37 / 25
|40 / 26