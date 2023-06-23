الدفاع الروسية تعلن تحرير قرية ومدينة في زابوروجيه ودونيتسك

ونقل موقع “آر تي” عن الوزارة قولها في بيان على “التلغرام”: “بالنسبة للمعلومات حول أن القوات الأوكرانية احتلت قرية سادوفويه في مقاطعة زابوروجيه غير صحيحة.. القرية تحت السيطرة الكاملة للعسكريين الروس”.

وأشارت الوزارة إلى أن “مدينة أوروجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية تحت سيطرة القوات الروسية”.

إلى ذلك أعلن رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات “فوستوك” الروسية فاديم أستافيف أن الجيش الروسي دمر مدفعية بولندية ذاتية الدفع من طراز “كراب” في منطقة إيفانوفكا ومحطة رادار أمريكية مضادة للبطاريات “إيه إن” تي بي كيو في منطقة مينكوفكا ومدفع هاوتزر من طراز “مستا” بالقرب من قرية أوستروي وقاذفي هاون في المواقع القتالية للقوات الأوكرانية قرب مارينكا وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.