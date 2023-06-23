الذكاء الصنعي يتغلغل في كرة القدم وصولاً إلى سوق الانتقالات

بدأ الذكاء الصنعي الدخول بكل مفاصل حياتنا شيئاً فشيئاً، سواء أعجبنا أم لم يعجبنا ذلك، إذ تسهل خوارزمياته الحياة وتديرها وتوجّهها لتساعد على اتخاذ القرارات وأداء المهام عوضاً عن البشر، كما تسهم في إحداث تغييرات وتحولات كبرى في قواعد وتفاصيل كلّ مجال تطرق أبوابه، ولا تشذّ الرياضة عن هذه المجالات، بسبب ما يقدمه من البيانات الضخمة وميزات الدقة والسرعة التي تشمل المساعدة على تنظيم الجمهور ومراقبة المناخ العام للمباراة، وتشكيل الفرق، وتنظيم مجريات اللعب والعمل على ضمان سير الخطة بالشكل المحدّد مسبقاً، وغيرها من التقنيات التي تتلخص جميعها في اتخاذ القرارات في أجزاء من الثانية والحسم بصوابيتها من دون انتظار نهاية المباراة ودخول موجة تحليلات وآراء متنوعة.

واليوم نشهد تطبيقاً جديداً للذكاء الصنعي في عالم كرة القدم، حيث قامت إحدى الشركات المختصة بتحليل الأداء بتجربة غريبة، استخدمت فيها الذكاء الصنعي من أجل معرفة حاجة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي من اللاعبين لتحقيق لقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وارتأت الشركة في تطبيقها أن الفريق بحاجة إلى 6 لاعبين في مراكز مختلفة، والبداية مع الخطوط الخلفية، كخط وسط مدافع: فالفريق بحاجة للاعب يربط خط الدفاع بالهجوم إلى جانب البرازيلي كاسيميرو، وقد أتت الإجابة لاعب ساوثامبتون روميو لافيا ابن الـ19 عاماً والمطلوب أيضاً من أرسنال.

ثمّ قلب دفاع: فالفريق بحاجة لقلب دفاع يقود الفريق من الخلف ويوجه زملاءه، وقد حدّد الذكاء الصنعي هذا الخيار بلاعبين هما توديبو وديساسي، والاثنان يلعبان في الدوري الفرنسي، ثم ظهير أيمن: والخيارات الموجودة هي بيساكا ودالوت، وقد جدّد عقد البرتغالي بسبب تطوره في الناحية الدفاعية مع تن هاغ، إلا أن التعاقد مع لاعب جديد من طراز عالمي في هذا المكان من الملعب قد يفيد النادي.

ننتقل إلى خط وسط: حيث يحتاج النادي بحسب الذكاء الصنعي إلى لاعب خط وسط قادر على التحكّم بمجريات المباريات وتغيير مسارها لمصلحة فريقه، ومن هؤلاء اللاعبين إيزي لاعب كريستال بالاس وفريتز لاعب ليفركوزن الألماني ناهيك عن مايسون ماونت من تشيلسي.

وفي المقدمة يحتاج الفريق لجناح أيمن قادر على خلق الفرص للمهاجمين ومَدَّهم بالكرات الخطرة، والمرشحون لهذا المركز لاعبون من البوندسليغا الألمانية، هما ماركوس تورام وموسى ديابي، كما يحتاج لمهاجم صريح، فعلى الرغم من المحاولات للتعاقد مع هاري كاين من توتنهام إلا أن النادي ما زال يحتاج لمهاجم، خاصة وأنه لم يجد ضالته بعد رحيل كريستيانو رونالدو، وأفضل خيار للشياطين الحمر سيكون راسموس هويلوند مهاجم أتالانتا الإيطالي الذي يقدّم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة.