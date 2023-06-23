المهندس عرنوس يوافق على توصيات اللجنة الاقتصادية بقطاعات الإسكان والزراعة والصحة

كذلك وافق رئيس المجلس على توصية تتعلق بالمصادقة على العقد المبرم بين المؤسسة السورية للمخابز ومؤسسة الإسكان العسكرية فرع 7 لصيانة وترميم سقف مخبز دمر الآلي في محافظة دمشق، وكذلك المصادقة على ملحق عقد بين مستشفى المواساة الجامعي ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية-فرع ريف دمشق لتنفيذ الأعمال الإضافية لاستكمال مشروع إكساء المجمع الإسعافي بالمستشفى.

ومن ضمن التوصيات التي وافق عليها المهندس عرنوس العقد المبرم بين الهيئة العامة لمستشفى البيروني الجامعي بدمشق ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع دمشق لتنفيذ أعمال مشروع إنشاء وتركيب مصاعد لزوم مشروع التوسع الجديد لقسم علاج سرطان الأطفال في المستشفى.