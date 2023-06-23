الوضع الإداري معلق في نادي الكرامة.. والتدخلات سبب الاستقالات

حمص- نزار جمول

بات عشاق نادي الكرامة يتخوّفون على مستقبل ناديهم بعد أن تناوبت عدة إدارات على قيادته دون أن تنجح، والأسباب متعدّدة ومتنوعة، ولكن أهمها الخلل الإداري الذي ما زال يلازمه طيلة هذه السنوات. واليوم يشهد هذا النادي في سمائه غيوماً ملبدةً بعد استقالة رئيس النادي ومشرف السلة اللذين يعتبران العصب المالي للنادي.

وجاءت هاتان الاستقالتان في وقت صعب لأن النادي لديه متطلبات كثيرة قبل انطلاق الموسم من تعاقدات جديدة واستغناءات عن بعض اللاعبين في كرتي القدم والسلة، حيث تساءل الكثيرون من محبي النادي عن سبب هاتين الاستقالتين في هذا الوقت الحرج، ويبدو أن الجواب ما زال عصياً، لكن وفق مصادر لـ”البعث” فإن بعض التدخلات في عمل الإدارة ومحاولة فرض إيقاع المصالح الشخصية دعاهما للخروج من مأزق العمل الإداري في نادٍ كبير يحتاج للكثير من الدعم وللكثير من الإخلاص والوفاء.

وبعد كلّ ذلك من هو القادر على قيادة دفة هذا النادي العالق في المشكلات الإدارية التي لن تنتهي إلا بانتهاء دور من يريدون له البقاء بعيداً عن التألق والعودة للمنافسة؟ فليس من المعقول أن تبقى إدارة النادي رهينة بعض الأعضاء الذين ما زالوا يحافظون على مكانهم وهم كانوا سبب الفشل في الكثير من الألعاب، حيث حان الوقت لعودة كوادر أزرق حمص المخلصين له لقيادة النادي مع تطعيم هذه الكوادر ببعض المحبين من الداعمين والعمل على إبعاد كلّ الأشخاص الذين يعملون لمصالحهم!.