رئاسة مجلس الوزراء: التدقيق بظاهرة “الأمبيرات” وإحالة المخالفين إلى القضاء

وقالت رئاسة مجلس الوزراء: “بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 20‏-6-2023، تم توجيه كتاب إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتوجيه المحافظين للتدقيق فيما يثار حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات، وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لفرض أشدّ العقوبات بحقهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة”.