24-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال شرق نابلس

أخبار صحيفة البعث 

الأرض المحتلة – سانا   

استشهد فلسطيني اليوم، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: إن الشاب طارق إدريس 39 عاماً استشهد متأثراً بإصابته برصاصة في البطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال أمس مخيم عسكر شرق المدينة.

واستشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

وبذلك ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري إلى 180 شهيداً بينهم 30 طفلاً.

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