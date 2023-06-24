الاستخبارات الأمريكية: لا دليل على أن “كوفيد-19” بدأ في ووهان

وذكر التقرير المكون من أربع صفحات وفق ما نقلت وكالة رويترز اليوم أن أجهزة الاستخبارات ما زالت غير قادرة على استبعاد إمكانية أن يكون الفيروس جاء من مختبر، لكنها لم تتمكن من اكتشاف مصدر الجائحة، كما أن وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة أخرى لا تزال غير قادرة على تحديد المصدر الدقيق لوباء كوفيد-19، إذ تعتمد الفرضيات الطبيعية والمخبرية على افتراضات مهمة، أو تواجه تحديات مع التقارير المتضاربة.

وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من إجراء عمل مكثّف على فيروسات كورونا في مختبر ووهان لعلم الفيروسات، إلا أنهم لم يعثروا على دليل على وقوع حادثة محددة قد تكون تسببت في تفشي المرض.