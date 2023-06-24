الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يصدّقون على إجراءات أولية لعزل بايدن

وذكرت وسائل إعلام أنه تم تمرير مشروع قانون للبدء بالتحقيق بالمخالفات ضدّ بايدن وعائلته، وإحالة تلك الاتهامات إلى لجنتي الأمن الداخلي والقضاء التابعتين لمجلس النواب.

وأُجري التصويت أمس على أساس حزبي، إذ صوّت 219 عضواً جمهورياً بالموافقة، بينما صوت 208 أعضاء ديمقراطيين ضدّ مشروع القانون.

يُشار إلى أنه إذا صوّتت اللجنتان لبدء التصويت الرسمي داخل مجلس النواب لعزل بايدن فسيبدأ المجلس بالتصويت رسمياً على المشروع، حيث ينصّ الدستور الأمريكي على إمكانية محاكمة وعزل الرئيس من منصبه بسبب الجرائم والجنح الجسيمة.