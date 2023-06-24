الكرامة يحجز بطاقة تأهله للدور نصف النهائي لمسابقة كأس الجمهورية بكرةالقدم

اللاذقية – خالد جطل:

حجز الكرامة بطاقة تأهله للدور نصف النهائي لمسابقة كأس الجمهورية بكرةالقدم.

وجاء تأهل الكرأمة من ملعب الباسل باللاذقية والذي كان مسرحا لمبأراته مع الجيش في الدور ربع نهائي والتي انتهت كرماوية بهدف نظيف سجله بالدقيقة ٤٠ اللاعب البديل الشاب مهند فاضل حيث استلم عرضية رائعة من عمرو جنيات وتابعها على يسار الحارس إبراهيم عالمة.

اللقاء بالعموم لم يرتق لاسم وتاريخ الفريقين وبدا الارهاق واضحاً على لاعبيهما نتيحة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

فوز الكرامة أنعش آمال الفريق بالمنافسة على اللقب بعدما تجاوز فريق صعب وعنيد ولن تكون مباراة الفريق القادمة بنصف النهائي سهلة حيث سيواجه الكرأمة الفائز من مواجهة حطين والوحدة حيث أكد طارق جبان مدرب الكرامة ان فريقه سيكون امام مواجهة صعبة بنصف النهائي وفوزه على الجيش جاء نتيجة اللعب بانضباط مع التركيز على تقوية الخط الخلفي لان الجيش يمتلك خط هجوم قوي يضم نخبة من اللاعبين منهم الواكد وناجي والخصي وقال : بعد فرحة اللاعبين سيتم طي صفحة مباراتنا مع الجيش لتبدأ التحضيرات للمواجهة الصعبة بنصف النهائي.

أدار المباراة الحكم الدولي فراس الطويل وساعده أحمد عبد الرحمن وياسين بي وأحمد خليفة حكماً رابعاً ورفعت البطاقة الحمراء بوجه لاعب الجيش رضوان قلعجي وراقب المباراة إدارياً محمود فيوض ومقيماً للحكام مسعود طفيلية واحتسب الحكم دقيقتين كوقت بدل ضائع بالشوط الأول وخمس دقائق بالشوط الثاني.