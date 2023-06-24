المهندس عرنوس يوافق على توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة ببعض القطاعات

وتتضمن التوصيات التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء المصادقة على عدد من العقود لتقديم أدوية لزوم القطاع الصحي العام، بهدف تأمين احتياجات وزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، الداخلية)، وبالتالي الاستمرار بتأمين الأدوية للقطاع العام الصحي بما يمكنه من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

كذلك وافق المهندس عرنوس على المصادقة على العقد المتعلق بصيانة وإصلاح مع تقديم كل القطع التبديلية لمحطات توليد الأوكسجين لزوم مشافي وزارة الصحة، وعلى المصادقة على العقد الخاص بتقديم مستلزمات التنقية الدموية لزوم القطاع الصحي العام (جلسات غسيل كلية أطفال).