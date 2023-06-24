24-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

المهندس عرنوس يوافق على توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة ببعض القطاعات

البعث أونلاين الصفحة الاولى سلايد الجريدة صحيفة البعث 

دمشق – سانا   

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عددٍ من توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة المصادقة على العقد المتعلق بتوريد مؤشرات إلكترونية وخلايا حمل لزوم القبابين الإلكترونية في المؤسسة السورية للحبوب.

وتتضمن التوصيات التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء المصادقة على عدد من العقود لتقديم أدوية لزوم القطاع الصحي العام، بهدف تأمين احتياجات وزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، الداخلية)، وبالتالي الاستمرار بتأمين الأدوية للقطاع العام الصحي بما يمكنه من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

كذلك وافق المهندس عرنوس على المصادقة على العقد المتعلق بصيانة وإصلاح مع تقديم كل القطع التبديلية لمحطات توليد الأوكسجين لزوم مشافي وزارة الصحة، وعلى المصادقة على العقد الخاص بتقديم مستلزمات التنقية الدموية لزوم القطاع الصحي العام (جلسات غسيل كلية أطفال).

اقرأ أيضاً

“ليليت السورية” في القاعة متعددة الاستعمالات

محافظ حلب يؤكد لـ”غريفيث” ضرورة رفع العقوبات عن سورية

تكريم الفائزين بجائزة الجولان للإبداع الأدبي