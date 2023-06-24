بيونغ يانغ: مزيد من الإجراءات رداً على ازدياد الاستفزازات الأمريكية

وقال كون جونغ جون المدير العام لإدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية اليوم: إنه يجب على واشنطن أن تعرف أنه كلما وسّعت نشر قواتها الاستراتيجية تحت ستار حماية الحلفاء، وكلما ازداد عدد التدريبات العسكرية العدوانية بشكل واضح والتي تجريها الولايات المتحدة كان التهديد الأمني الذي ستواجهه أكثر واقعية.

وأضاف كون: “نحذّر بشدّة من أنه إذا شهدنا نمواً في عدد الإجراءات العسكرية المعزّزة ومستوى الاستفزازات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة، فسيصبح نطاق وتأثير الإجراءات الانتقامية لكوريا الديمقراطية أكثر شمولاً وقوةً”.

وتابع كون: “لا يمكن أن تقوم كوريا الديمقراطية بأي ردع أو ضبط في إحقاق حقها في الدفاع عن النفس ما لم تتوقّف الولايات المتحدة عن فعل انتهاك سيادتنا وتهديدنا في تجاهل لحقوقنا ومصالحنا، واتخاذ إجراء واضح لرفع سياستها العدائية الشائنة تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية”.