“حبوب اللاذقية” يتسوّق أكثر من ٣ آلاف طن قمح

اللاذقية – مروان حويجة

أوضح مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب ربيع مروّة أنّ التسهيلات الواسعة التي رافقت عملية شراء القمح انعكست على انسيابية تسويق المحصول وعلى الكميّة المسوّقة لغاية تاريخه، وقدرها أكثر من ثلاثة آلاف طن، أي حوالي ثلاثة أضعاف نفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أنّ فرع المؤسسة باشر التسويق في الأول من الشهر الجاري من خلال مركزين لاستلام المحصول: الأول مركز مطحنة الساحل في المنطقة الصناعية، والثاني مركز الشهيد عروة إبراهيم في منطقة قبو العوامية، وذلك لوجود صوامع لتخزين الأقماح بهذه الطريقة ما يوفّر على الفلاحين شراء أكياس خيش وتوابعها. ولفت إلى أهمية الإجراءات

الحكومية في تقديم التسهيلات في مراكز الاستلام وزيادة سعر الكيلو وفتح الحمولات المحورية بزيادة نسبة قدرها ٢٥% على الحمولة المعتمدة، ما يوفّر على الفلاحين أجور النقل، وتسهيل مرور كافة أنواع الآليات المحمّلة بالأقماح وتأمين المحروقات لآليات الحصاد والدراسة والنقل، إضافة إلى تأمين سيارات من قبل المؤسسة لنقل الأقماح من الفلاحين إلى المراكز بما لايقلّ عن كمية ٣ أطنان وتسديد قيمة الأقماح المسلّمة خلال ٧٢ ساعة من تاريخ التسليم وفتح سقف السحوبات اليومية حسب قيمة الأقماح المسلّمة.

وبيّن مروّة أنّ الاستلام يتم بموجب الهوية الشخصية للفلاحين وقوائم اسمية معدّة من قبل مديرية الزراعة بدون شهادة منشأ ،وهذا كله ساهم في الإقبال الكبير من الفلاحين على تسويق محصولهم.

يشار إلى انّ فرع المؤسسة حقّق أرقاماً إنتاجية للدقيق خلال شهر أيار بأكثر من 137% من الخطة النظرية، وهذا وفّر على الخزينة حوالي 275 مليون ليرة سورية، كما حقّق الفرع ربحاً بانتاجية السيارات الشاحنة عن نفس الشهر حوالي ١٠٠ مليون ليرة سورية وهي توفير للخزينة.