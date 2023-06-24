“صالون لينا الأدبي” منصة إلكترونية لنشر وتوثيق الشعر

سلمية – نزار جمول

أحدث “صالون لينا الأدبي” الإلكتروني نقلة نوعية لجهة مشاركة كوكبة من الشعراء من كل المحافظات السورية فيه، حيث يتم نشر النتاجات الأدبية بكافة أنواعها: النثر والقصة القصيرة والمقابلات الأدبية والعلمية والشعر بأنواعه المحكي العمودي والتفعيلة.

مؤسسة الصالون الشاعرة لينا الخطيب أكدت أن فكرة إحداث هذا الصالون جاءت من خلال التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع شعراء وأدباء من سورية وخارجها منذ ما يقارب الأربع سنوات، وبينت أن إدارة الصالون تقوم بتوثيق النصوص بعد تدقيقها ومن ثم خلوها من الأخطاء النحوية والإملائية والعروضية بالنسبة الشعر الخليلي من خلال مدونة على حساب غوغل من أجل حمايتها من السرقة، وأشارت إلى أن فكرة ترخيص الصالون ما زالت تدرس بعناية من أجل إقامة الفعاليات والنشاطات الأدبية والأمسيات الثقافية في مكان محدد على الأرض لكي يساهم الصالون في إرساء قواعد الشعر والأدب وبأفكار جديدة من خلال استقطاب شعراء كبار ومفكرين من كل أنحاء سورية والوطن العربي، وسيتم تنفيذ هذه الفكرة بعد أن يتم تنفيذ برنامج عمل سيدرس من كل الجوانب سواء كانت إدارية أو أدبية.

واعتبرت الخطيب أن الصالون وما يتم نشره يستقطب الكثير من المتابعين يتفاعلون مع منشوراته بشكل رائع ويومي، فالمشاهدات كثيرة والتفاعل معها غزير والمشاركة بالتعليقات أكثر روعة، وتمنت الشاعرة لينا أن تتسارع الأيام من أجل تنفيذ فكرة ترسيخ الصالون بالمكان ليتم نشر الفكر والثقافة والأدب والشعر من خلال النشاطات والأمسيات في مدينة تتنفس الشعر “سلمية” في السرعة الممكنة.