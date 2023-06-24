24-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

فعالية ترويجية في دمشق لاستضافة الصين دورة الألعاب الآسيوية

البعث أونلاين 

تقيم اللجنة الأولمبية السورية غدا فعالية ترويجية لاستضافة الصين دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغزهو في شهر أيلول القادم.

وتتضمن الفعالية عروضا رياضية في الدراجات والجري وبعض الألعاب القتالية، على أن تبدأ عند الساعة الخامسة والنصف بسباق الجري، انطلاقاً من أمام نادي بردى الرياضي وصولاً إلى مدينة الفيحاء الرياضية التي ستستكمل فيها بقية العروض.

وبعد الانتهاء من العروض سيعقد مؤتمر صحفي في قاعة اتحاد كرة القدم للحديث عن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية بحضور ممثلين عن المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية السورية والسفارة الصينية بدمشق.

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