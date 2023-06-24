فعالية ترويجية في دمشق لاستضافة الصين دورة الألعاب الآسيوية

وتتضمن الفعالية عروضا رياضية في الدراجات والجري وبعض الألعاب القتالية، على أن تبدأ عند الساعة الخامسة والنصف بسباق الجري، انطلاقاً من أمام نادي بردى الرياضي وصولاً إلى مدينة الفيحاء الرياضية التي ستستكمل فيها بقية العروض.

وبعد الانتهاء من العروض سيعقد مؤتمر صحفي في قاعة اتحاد كرة القدم للحديث عن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية بحضور ممثلين عن المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية السورية والسفارة الصينية بدمشق.