الزراعة: إنتاج طرطوس من الحبوب جيد هذا الموسم

طرطوس- محمد محمود

رمّمت زراعة طرطوس محصولها من الحبوب هذا العام، حيث بلغت المساحة المزروعة بالقمح للموسم الحالي نحو /16741/ هكتاراً ومساحة الشعير /590/ هكتاراً.

وبيّن مدير الزراعة علي يونس أن الإنتاج لهذا العام كان جيداً في ظل الظروف القائمة، إذ قامت المديرية بمنح شهادات منشأ لمحصول القمح من أجل تسويقه إلى مؤسسة الحبوب، كما تابعت عمل الحصادات والدراسات في كل قرية، وساهمت بتأمين مادة المازوت الزراعي اللازم لعملها، إضافة للتنسيق مع المصارف الزراعية لتأمين أكياس الخيش اللازمة للمزارعين لتعبئة القمح وتسويقه.

وأشار يونس إلى ضرورة تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة واستثمار كافة المساحات التي يمكن زراعتها، بما فيها الزراعات التحميلية /زراعة المحصول تحت الأشجار/، إضافة إلى تأمين مستلزمات الإنتاج من مادة المازوت للفلاحة، وتأمين البذار والأسمدة من خلال منح المزارعين التراخيص اللازمة التي تخولهم الحصول على مخصّصاتهم من مستلزمات الإنتاج /مازوت، بذار، أسمدة/ وغيرها، مطالباً بتكامل الأدوار والتنسيق مع الجهات المرتبطة كالمؤسسة العامة لإكثار البذار فرع طرطوس للحصول على البذار، والمصارف الزراعية للحصول على الأسمدة، ومع لجنة المحروقات في المحافظة لتأمين المازوت الزراعي للمزارعين.