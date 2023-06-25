القوات الروسية تقضي على أكثر من 800 جندي أوكراني وتدمّر أربع مسيّرات

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدّت 10 هجمات شنّتها قوات كييف في جمهورية دونيتسك، وكبّدتها أكثر من 800 قتيل على مختلف المحاور، كما دمّرت أربع طائرات أوكرانية مسيّرة.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية أنه تم القضاء على 430 عسكرياً أوكرانياً وتدمير أربع مسيرات أوكرانية، ومدفع هاوتزر، ومستودع ذخيرة للواء الآلي 110 للقوات الأوكرانية في محور دونيتسك.

وفي محور كراسني ليمانسك، تم القضاء على 130 جندياً أوكرانياً، وتدمير مدفعية ذاتية الدفع ومدفعي هاوتزر، بينما تم على محور زابوروجيه القضاء على أكثر من 170 جندياً أوكرانياً، وتدمير مدافع من طرازات متنوعة، ومستودع ذخيرة للواء الآلي 65 الأوكراني.

وفي محور كوبيانسك، تم القضاء على 25 جندياً أوكرانياً.

أما في محور خيرسون، فقد تم القضاء على أكثر من 50 جندياً أوكرانياً، وتدمير نظام مدفعي إم 777 أمريكي الصنع، ومستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 126 الأوكراني، ومستودع ذخيرة للواء الآلي 60 التابع للقوات الأوكرانية، كما تم تدمير راجمة صواريخ “هيمارس” أمريكية الصنع.

إلى ذلك، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية اليوم مسيّرة أوكرانية، قرب مدينة فالويكي بمقاطعة بيلغورود جنوب غرب روسيا.

وقال حاكم المقاطعة الروسية فياتشيسلاف غلادكوف في صفحته على تليغرام كما نقل موقع RT: “أسقطت دفاعاتنا الجوية مسيّرة أوكرانية فوق قرية دولغويه قرب مدينة فالويكي”، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تعاين موقع الحادث.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم القضاء على خمسين جندياً أوكرانياً، خلال صدّ هجوم للجيش الأوكراني على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.

ونقلت وكالة نوفوستي عن متحدّث باسم قوات فوستوك الروسية أوليغ تشيخوف قوله: “صدّت وحدات متقدّمة من تجمّع القوات الروسية هجماتٍ للعدو بالقرب من ماكاروفكا على محور جنوب دونيتسك، حيث تم تدمير دبابة ومدرّعات وقوة بشرية أوكرانية”، مضيفاً: كما صدّت قوات فوستوك على محور زابوروجيه هجوماً معادياً على منطقة روفنوبل، وتم تدمير دبابات وعربات وقوة بشرية للعدو ما أدّى إلى تراجعه.

وأوضح المتحدث باسم القوات أن مدفعية التجمّع دمّرت في محور جنوب دونيتسك عربات مدرّعة وشاحنة بيك آب وقوة بشرية معادية في منطقة نوفودونيتسك، كما دمّر سلاح الجو الروسي عرباتٍ مدرّعة وتجمّعاتٍ لقوات النظام الأوكراني في منطقة نسكوتشني.

ولفت تشيخوف إلى أن مدفعية قواته دمّرت على محور زابوروجيه شاحنة تقل مجموعة نازية تابعة لقوات كييف في منطقة نوفودانيلوفكا، وطاقم هاون في منطقة مالايا توكماتشكا، ومدفع هاوتزر (مستا-بي) في منطقة بيلوجوري، ومدفع هاوتزر (أم 777) أمريكي الصنع في منطقة نوفوسيلوفكا.