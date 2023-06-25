اللاذقية.. أب يقتل طفليه ثم يطلق النـار على نفسه

تلقت ناحية حرف المسيترة التابعة لمنطقة القرداحة إخباراً بحصول حادثة إطلاق نـار لأب مع طفليه ضمن منزلهم بقرية عين الحيات، فتوجهت دورية من الناحية إلى مكان الحادثة.

وكان قام الأهالي قد قاموا بإسعاف الأب إلى مشفى الباسل بالقرداحة لكنه فارق الحياة إثر إصـابته البليغة، في حين شوهدت جـثتي ابنه وابنته ضمن منزلهما متعرضتين لعدّة عيارات نـارية من بندقـية حربية كانت موجودة قربهما وتم التحرّز عليها.

وبالتحقيق الأولي تبين إقدام الأب على إطلاق النار على طفليه وقتلهما، ومن ثم قيامه بإطلاق النار على نفسه، ومازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة كامل تفاصيل الحادثة.