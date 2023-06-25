تأهيل ساحة متحف المعرة قُبيل إعادة تنصيب تمثال أبي العلاء

البعث- حسان المحمد

البعث – حسان المحمد

تنظيف وتأهيل حديقة ساحة المتحف الوطني في مدينة معرة النعمان، كان أولى محطات المبادرة التي أطلقتها مديرية ثقافة إدلب تحت عنوان “بيئة، تنمية إعمار”، للمساهمة بعملية إعادة الإعمار في مدينة معرة النعمان وريفها، حيث تم إزالة الأعشاب وتنظيف الأوساخ وزراعة بعض الأشجار وسقايتها وتنظيف البحيرات ضمن الحديقة.

وأوضحت فاتن سلهب مديرة الثقافة في المحافظة أن هذه المبادرة، التي تأتي بالتعاون مع جمعية البر ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرية الخدمات الفنية وجمعية التنمية الاجتماعية، بدأت أولى أعمالها بتنظيف وإعادة تأهيل حديقة ساحة متحف معرة النعمان، لما لهذه الساحة من أهمية أثرية وتاريخية وثقافية، فهي تضمّ المتحف الوطني وخان أسعد باشا، وضريح الشاعر أبي العلاء المعري، لذلك كان لابد من البدء من هذا الصرح التاريخي لأنه يرمز لعمق تاريخ هذه المدينة والحالة الثقافية التي كانت تعيشها، فمن المعروف أن متحف معرة النعمان يضم أجمل لوحات الفسيفساء. كما أن تأهيل الحديقة يأتي قبيل إعادة تنصيب تمثال الشاعر والأديب أبي العلاء المعري، حيث سيتمّ خلال الفترة القادمة إعادة التمثال إلى مكانه في ساحة متحف معرة النعمان بعد أن قام الإرهابيون بتخريبه وتدميره قبل تحرير المدينة من الإرهاب.

وأكدت سلهب أن هذه المبادرة انطلقت من مدينة معرة النعمان وستستمر بالعديد من الأنشطة والفعاليات التطوعية للمساهمة قدر المستطاع بعملية إعادة الإعمار، حيث يتمّ الآن التحضير لعمل تطوعي في ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز في بلدة دير شرقي بريف المعرة.