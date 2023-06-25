تفعيل الأبحاث الصناعية بالتواصل مع مركز الاختبارات 

دمشق – علي بلال قاسم

دعت وزارة الصناعة الجهات العامة للتواصل والتنسيق مع مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، الذي يمتلك مختبرات مختصة وتجهيزات عالية الدقة وخبرات عالية في إجراء العديد من الاختبارات والفحوصات اللا إتلافية والاختبارات والأعمال الأخرى، لاسيما أن ثمة دور منوط بالمركز في حماية المنتج الوطني والمستهلك منعاً من أي خلل في المنتجات السورية والأجنبية المتداولة في الأسواق المحلية ودعم الصناعة الوطنية من خلال الحفاظ على معايير الجودة في التصنيع.

وتعول الحكومة على أهمية الأبحاث التي يجريها المركز للتأكد من مطابقة المواد للمواصفات القياسية الوطنية والمواصفات المعتمدة، عدا عن حل المشكلات التي تعترض العمليات الانتاجية في المنشآت الصناعية العامة والخاصة بهدف تقديم منتج ذي جودة عالية وخفض التكاليف على المستهلك.

ولفت تعميم صادر عن الوزارة إلى أهمية التواصل مع المنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على وضع المنتجات الصناعية وبخاصة الغذائية والعمليات التصنيعية وتقديم النصح للمنتجين في حل أي خلل بما يضمن انسياب سلع ذات جودة مضمونة وآمنة في السوق المحلية ووصولها إلى المستهلك.

وأكد التعميم ضرورة الاستفادة من إمكانيات المركز الفنية والخبرات والكوادر لخدمة الصناعة الوطنية وتأهيل طواقم العمل في مخابر الجهات العامة والخاصة وتدريب الكوادر في المركز والبحث عن السبل الكفيلة بضمان رفده بخبرات جديدة، علماً أن دور المركز ليس رقابيا بل هو تكميلي لجهود المنشآت الصناعية لتقديم منتج خال من العيوب وذي جودة عالية وبسعر مناسب.

ويبقى الرهان على تفعيل جانب الأبحاث الصناعية لحل كل المشكلات التي تعترض العمليات الصناعية وتوفير الجهد والمال، في وقت يتم رفد المركز بالكوادر اللازمة ليتمكن من خدمة الصناعيين بشكل أكبر، مع التذكير أن المركز لا يتوانى عن القيام بالعديد من التدريبات الخاصة بالتقنيات والتجهيزات الحديثة التي تخدم الفحوصات والاختبارات مما يعطي نتائج ذات جودة موثوقة.