25-يونيو-2023

جريدة البعث

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قواتنا المسلحة تدمّر بالتعاون مع القوات الجوية الروسية مقارّ للإرهابيين ومواقع لإطلاق مسيّراتهم في ريف إدلب

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دمشق- سانا  

دمّرت قواتنا المسلّحة الباسلة بالتعاون مع القوات الجوية الروسية مقار ومستودعاتٍ للإرهابيين ومواقع لإطلاق الطائرات المسيّرة في ريف إدلب بما فيها من أسلحة وذخائر وطيران مسيّر وقضت على عشرات الإرهابيين وأصابت آخرين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم: “ردّاً على الاعتداءات التي نفّذتها المجموعات الإرهابية المسلّحة خلال الأيام الماضية على ريفي حماة واللاذقية التي راح ضحيتها عدد من المدنيين وأدّت إلى إحداث أضرار مادية كبيرة في ممتلكات الأهالي نفّذت قواتنا المسلحة الباسلة بالتعاون مع القوات الجوية الروسية عدة عمليات نوعية استهدفت مقارّ الإرهابيين ومستودعاتهم في ريف إدلب ومواقع إطلاق الطائرات المسيّرة وأدّت إلى تدمير تلك المقار بما فيها من أسلحة وذخائر وطيران مسيّر ومقتل عشرات الإرهابيين وإصابة آخرين”.

وأشارت الوزارة إلى أن من القتلى عدداً من متزعّمي المجموعات الإرهابية ومنهم عبد الكريم أبو داوود التركستاني وسيف الله أبو عبد الحق التركستاني ومصطفى شيخ الست وعبد الرحمن سعدون وأبو كرّار ومحمد سعيد نصوح ورضوان معترماوي ومحمود شيخ الحارة.

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