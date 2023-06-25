مذكرة تفاهم بين اتحاد الشبيبة والمستشارية الثقافية الإيرانية

دمشق – سانا

وقّعت منظمة اتحاد شبيبة الثورة اليوم مذكّرة تفاهم مع المستشارية الثقافية للسفارة الإيرانية بدمشق، لتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي للشباب بين البلدين، وذلك في مقرّ المستشارية.

وتضمّنت المذكرة التي وقّعها رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة سومر ظاهر والدكتور حميد رضا عصمتي المستشار الثقافي في السفارة، سعي الجانبين إلى تعزيز العلاقات بين شباب البلدين في المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية والجامعية، إضافةً إلى تنظيم النشاطات المشتركة من المعسكرات والأسابيع الثقافية وأسابيع الصداقة والبرامج الشبابية المشتركة ودورات رفع مستوى التخصصات بين أطياف الشباب في البلدين.

وفي تصريح لمراسلة “سانا” أشار ظاهر إلى أهمية المذكرة، وما تضمّنته من بنود تصبّ في مصلحة الشباب السوري، من إقامة دورات مشتركة وزيارات اطلاعية وتبادل الوفود التدريبية، لافتاً إلى سعي المنظمة إلى ارتقاء المذكرة لحجم العلاقات المتينة بين البلدين.

وأعرب ظاهر عن أمله بأن تكون هذه المذكرة باكورة عمل مشترك بين الشباب السوري والإيراني، لدعم شريحة الشباب التي عانت كثيراً خلال سنوات الحرب على سورية، مؤكداً أنه ستتم إقامة نشاطات مشتركة ثقافية وترفيهية وتعليمية، إضافةً إلى تبادل الوفود الشبابية.

بدوره أوضح المستشار الثقافي عصمتي أن المذكرة تأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين وترسيخها على المستوى الشبابي، وإقامة الدورات التدريبية في الجانب الثقافي، لافتاً إلى أهمية هذا العمل مع منظمة اتحاد شبيبة الثورة في سورية، لكونها المعنية بشريحة الشباب.

وبيّن الدكتور عصمتي أنه بموجب نص الاتفاقية ستتم إقامة دورات تنموية للكوادر الشابة على المستوى المهني، إضافةً إلى إقامة نشاطات وتبادل الوفود بين البلدين.