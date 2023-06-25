“مستقبل العرب والإقليم” في ملتقى البعث للحوار بطرطوس

طرطوس – وائل علي

قدّم الكاتب والباحث السياسي اللبناني ميخائيل عوض عرضاً مكثّفاً وقراءة للمتغيّرات السياسية على ضوء التطوّرات في المنطقة، والمصالحة السعودية الإيرانية وعودة العرب إلى سورية وحضور سورية القمّة العربية في جدّة في إطار المرحلة الجديدة.

جاء ذلك خلال استضافته في ملتقى البعث للحوار الذي دعت إليه قيادة فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي، تحت عنوان “مستقبل العرب والإقليم بعد القمّة العربية والمصالحة الإيرانية السعودية”.

وقال عوض: إن أهم معالم المرحلة القادمة الحوار والاتفاق بدلاً من الصراع والاقتتال، والعمل على تعزيز المشتركات ومواجهة التحدّيات، لافتاً إلى أن المنطقة العربية تشهد مرحلة إعادة ولادة المشروع القومي العربي وتعزيز دور الحلفاء “الصين وروسيا وإيران” مقابل الانحسار الواضح للمحور الأمريكي والمشروع الأنغلوساكسوني.

وأكّد أن المنتصر في هذه الحرب هو من سيكون له الدور في إعادة صياغة النظام العالمي الجديد.

حضر الملتقى الرفاق والسادة أمين وأعضاء قيادة الفرع والمحافظ ورئيس مجلس المحافظة وأمناء الشعب الحزبية وأعضاء مجلس الشعب والمنظمات والنقابات.